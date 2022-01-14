В Карагандинской области продлевают карантин

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, требование об обязательном ношении масок и соблюдении требования социальной дистанции.

Представлены критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Аshy», при наличии «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей:

Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) – за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Спортивные мероприятия со зрителями – при заполняемости не более 50%.

Караоке – без предоставления услуг по пению и танцам, исключительно только для оказания услуг по общественному питанию.

Кинотеатры – при заполняемости не более 30%.

Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры – при заполняемости не более 20%.

Компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы – при заполняемости не более 50%.

Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq:

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни – при заполняемости до 50%, не более 50 мест, без обслуживания барных стоек и не более четырех человек за одним столиком (из разных домохозяйств).

Банкетные залы – при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее четырех кв. м на одного человека, но не более 30 человек.

Банкетные залы (обслуживание по типу ресторанов и кафе) – при заполняемости до 50%, не более до 50 мест.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.