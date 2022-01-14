20:33 14.01.2022
Президент дал поручения Генпрокуратуре в связи с событиями трагического января
Фото: Акорда
Глава государства написал в Twitter, что во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около двух тысяч человек, сообщает Zakon.kz.
По словам президента, лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 14, 2022
По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.