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Законодательство РК
20:33 14.01.2022

Президент дал поручения Генпрокуратуре в связи с событиями трагического января

Президент РК, Генпрокуратура Фото: Акорда
Глава государства написал в Twitter, что во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около двух тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом.

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