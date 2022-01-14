20:55 14.01.2022
У Хабиба Нурмагомедова обнаружили COVID-19
Фото: asianmma.com
Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
Тест Хабиба Нурмагомедова, который он сдал в Сингапуре, показал положительный результат, передает Asian MMA.
Экс-спортсмен приехал в Сингапур для посещения турнира по смешанным единоборствам One Championship. Плюс к этому, Хабиб планировал помочь своему земляку Сайгиду Изагахмаеву, у которого был намечен бой в ONE Championship против Джеймса Накашимы.
В настоящее время Хабиб находится на карантине в своем гостиничном номере.