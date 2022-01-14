У Хабиба Нурмагомедова обнаружили COVID-19

Тест Хабиба Нурмагомедова, который он сдал в Сингапуре, показал положительный результат, передает Asian MMA.

Экс-спортсмен приехал в Сингапур для посещения турнира по смешанным единоборствам One Championship. Плюс к этому, Хабиб планировал помочь своему земляку Сайгиду Изагахмаеву, у которого был намечен бой в ONE Championship против Джеймса Накашимы.

В настоящее время Хабиб находится на карантине в своем гостиничном номере.