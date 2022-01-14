Главный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление

Постановлением предусмотрено:

реализация критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, не участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; реализация критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; реализация критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии «зеленого» безопасного статуса согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, предусмотрен следующий режим работы:

объектов, участвующих в проекте Ashyq, – до 00:00, лидерам проекта Ashyq – до 2:00.

В субботние и воскресные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3 к настоящему постановлению осуществление деятельности в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Запрещается проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Запрещается, независимо от участия в проекте Ashyq:

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность концертных залов, театров, филармоний;

деятельность ночных клубов;

проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

проведение частных встреч (исключение –- до 10 привитых человек).

На объектах образования с контингентом до 600 учащихся обучения в штатном формате.

В городских школах с более 600 учащимися – дистанционный формат обучения (в сельских школах с более 600 учащимися – штатный формат обучения), при этом по решению администрации школ в 1-2 классах – штатный формат обучения, в 3-5 классах – дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения).

Студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения (все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном формате).

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

Во внешкольных организациях в штатном режиме независимо от зоны эпидемиологического риска допускается при индивидуальных занятиях, при групповых – до 10 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями/взрослых индивидуальные и групповые занятия до 8 человек.