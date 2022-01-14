Карантин ужесточают в Акмолинской области

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.

Запрет деятельности развлекательных учреждений (ночные, игровые клубы и другие), прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания);

Запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

Запрет на проведение выставок;

Запрет на проведение поминок, за исключением проведения в банкетных залах, участвующих в проекте Ashyq;

Запрет деятельности бильярдных, караоке, компьютерных клубов, банкетных залов, боулинг-клубов;

Запрет деятельности объектов культуры, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.