22:49 14.01.2022
Карантин ужесточают в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Акмолинской области подписала новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает Zakon.kz.
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.
Запрет деятельности развлекательных учреждений (ночные, игровые клубы и другие), прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания);
Запрет организации и проведения праздничных корпоративов;
Запрет на проведение выставок;
Запрет на проведение поминок, за исключением проведения в банкетных залах, участвующих в проекте Ashyq;
Запрет деятельности бильярдных, караоке, компьютерных клубов, банкетных залов, боулинг-клубов;
Запрет деятельности объектов культуры, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.