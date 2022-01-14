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Законодательство РК
22:49 14.01.2022

Карантин ужесточают в Акмолинской области

Ужесточение карантина в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Акмолинской области подписала новое постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает Zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и требование об обязательном ношении масок.

Запрет деятельности развлекательных учреждений (ночные, игровые клубы и другие), прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания);

  • Запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

  • Запрет на проведение выставок;

  • Запрет на проведение поминок, за исключением проведения в банкетных залах, участвующих в проекте Ashyq;

  • Запрет деятельности бильярдных, караоке, компьютерных клубов, банкетных залов, боулинг-клубов;

  • Запрет деятельности объектов культуры, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Константин Вноровский
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