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00:22 15.01.2022

Водитель Subaru Forester погиб, столкнувшись с МАЗ в Алматы

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла поздно вечером 14 января, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Forester на высокой скорости двигался по улице Северное кольцо. Груженный контейнеровоз МАЗ поворачивал на шоссе с улицы Постышева.

Водитель Subaru поздно заметил грузовик, не успел отреагировать и на полном ходу врезался в него. Subaru отбросило в сторону, машина врезалась второй раз - в попутно стоявший в левом ряду Mercedes-Benz.

Прибывшие медики забрали водителя Subaru, но он скончался в карете скорой.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

ДТП, Subaru Forester, МАЗ, Mercedes

Фото: Zakon.kz

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