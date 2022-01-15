Водитель Subaru Forester погиб, столкнувшись с МАЗ в Алматы

Автомобиль Subaru Forester на высокой скорости двигался по улице Северное кольцо. Груженный контейнеровоз МАЗ поворачивал на шоссе с улицы Постышева.

Водитель Subaru поздно заметил грузовик, не успел отреагировать и на полном ходу врезался в него. Subaru отбросило в сторону, машина врезалась второй раз - в попутно стоявший в левом ряду Mercedes-Benz.

Прибывшие медики забрали водителя Subaru, но он скончался в карете скорой.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz