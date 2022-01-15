Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:37 15.01.2022

Турцию и Бразилию ожидает наиболее сложная экономическая динамика - экономист

экономика Фото: pixabay
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал, для каких стран проседание мировой экономики станет в 2022 году сложным периодом, а где год обещает быть успешным, передает Zakon.kz.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что главным фактором для экономики останется вопрос инфляции. В том числе — в динамике сырьевых рынков. То есть, если рост стоимости сырья продолжится, то даже для развитых стран это останется серьезной проблемой.

Повлияют на экономическое развитие также логистика и урожаи.

Шибанов уверен, что наиболее сложная динамика может быть в Турции, и с меньшей вероятностью в Бразилии. На турецкую экономику, по его словам, могут повлиять непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами.

Между тем, лидеров экономического роста назвать эксперту оказалось сложнее.

И Китай, и США, и многие другие крупные экономики будут расти и влиять на благосостояние многих стран мира. Стоит последить и за Германией, она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов
Елена Беляева
Интересное
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В ряде регионов Казахстана отменен режим ЧП
14.01.2022
В Карагандинской области переименовали район и две улицы
14.01.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 240 млн долларов
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости