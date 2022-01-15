06:37 15.01.2022
Турцию и Бразилию ожидает наиболее сложная экономическая динамика - экономист
Фото: pixabay
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал, для каких стран проседание мировой экономики станет в 2022 году сложным периодом, а где год обещает быть успешным, передает Zakon.kz.
В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что главным фактором для экономики останется вопрос инфляции. В том числе — в динамике сырьевых рынков. То есть, если рост стоимости сырья продолжится, то даже для развитых стран это останется серьезной проблемой.
Повлияют на экономическое развитие также логистика и урожаи.
Шибанов уверен, что наиболее сложная динамика может быть в Турции, и с меньшей вероятностью в Бразилии. На турецкую экономику, по его словам, могут повлиять непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами.
Между тем, лидеров экономического роста назвать эксперту оказалось сложнее.
И Китай, и США, и многие другие крупные экономики будут расти и влиять на благосостояние многих стран мира. Стоит последить и за Германией, она, похоже, быстро восстанавливается и использует возможности еврозоны оптимальным образом. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов