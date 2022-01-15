Турцию и Бразилию ожидает наиболее сложная экономическая динамика - экономист

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что главным фактором для экономики останется вопрос инфляции. В том числе — в динамике сырьевых рынков. То есть, если рост стоимости сырья продолжится, то даже для развитых стран это останется серьезной проблемой.

Повлияют на экономическое развитие также логистика и урожаи.

Шибанов уверен, что наиболее сложная динамика может быть в Турции, и с меньшей вероятностью в Бразилии. На турецкую экономику, по его словам, могут повлиять непростые эксперименты с денежно-кредитной политикой и бюджетными расходами.

Между тем, лидеров экономического роста назвать эксперту оказалось сложнее.