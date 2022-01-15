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08:00 15.01.2022

В Казахстане заболели COVID-19 за сутки 12 381 человек

медработник Фото: biosafety.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 1296 заболевших больше, чем днем ранее. Больше всего заражений зафиксировали в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 381 случай заболевания COVID-19, из них:

  • в городе Нур-Султан – 5 788,

  • в городе Алматы – 1 549,

  • в городе Шымкент – 380,

  • в Акмолинской области –330,

  • в Актюбинской области – 300,

  • в Алматинской области – 405,

  • в Атырауской области – 521,

  • в ВКО – 105,

  • в Жамбылской области – 192,

  • в ЗКО – 246,

  • в Карагандинской области – 1 521,

  • в Костанайской области – 104,

  • в Кызылординской области – 320,

  • в Мангистауской области – 234,

  • в Павлодарской области – 223,

  • в СКО – 22,

  • в Туркестанской области – 141.

Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев.

1289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 302,

  • в городе Алматы - 143,

  • в городе Шымкент - 26,

  • в Акмолинской области - 37,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 28,

  • в Атырауской области - 12,

  • в ВКО - 65,

  • в Жамбылской области - 34,

  • в ЗКО - 35,

  • в Карагандинской области - 179,

  • в Костанайской области - 18,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области - 5,

  • в Павлодарской области - 141,

  • в СКО - 247,

  • в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 969 156 человек от COVID-19.

Елена Беляева
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