В Казахстане заболели COVID-19 за сутки 12 381 человек

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 381 случай заболевания COVID-19, из них:

в городе Нур-Султан – 5 788,

в городе Алматы – 1 549,

в городе Шымкент – 380,

в Акмолинской области –330,

в Актюбинской области – 300,

в Алматинской области – 405,

в Атырауской области – 521,

в ВКО – 105,

в Жамбылской области – 192,

в ЗКО – 246,

в Карагандинской области – 1 521,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 320,

в Мангистауской области – 234,

в Павлодарской области – 223,

в СКО – 22,

в Туркестанской области – 141.

Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев.

1289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане - 302,

в городе Алматы - 143,

в городе Шымкент - 26,

в Акмолинской области - 37,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 65,

в Жамбылской области - 34,

в ЗКО - 35,

в Карагандинской области - 179,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 141,

в СКО - 247,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 969 156 человек от COVID-19.