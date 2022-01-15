В Казахстане заболели COVID-19 за сутки 12 381 человек
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 381 случай заболевания COVID-19, из них:
в городе Нур-Султан – 5 788,
в городе Алматы – 1 549,
в городе Шымкент – 380,
в Акмолинской области –330,
в Актюбинской области – 300,
в Алматинской области – 405,
в Атырауской области – 521,
в ВКО – 105,
в Жамбылской области – 192,
в ЗКО – 246,
в Карагандинской области – 1 521,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 320,
в Мангистауской области – 234,
в Павлодарской области – 223,
в СКО – 22,
в Туркестанской области – 141.
Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев.
1289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 302,
в городе Алматы - 143,
в городе Шымкент - 26,
в Акмолинской области - 37,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 28,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 65,
в Жамбылской области - 34,
в ЗКО - 35,
в Карагандинской области - 179,
в Костанайской области - 18,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 141,
в СКО - 247,
в Туркестанской области - 15.
Всего в стране выздоровело 969 156 человек от COVID-19.