09:04 15.01.2022
12 казахстанцев умерли от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 55 837 человек (54 157+ и 1680 КВИ-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 15 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
Так, в стационарах лечатся 5516 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321.
в тяжелом состоянии – 211,
в состоянии крайней степени тяжести – 86,
на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.
Фото: Минздрав РК