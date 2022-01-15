12 казахстанцев умерли от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 15 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

Так, в стационарах лечатся 5516 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321.

в тяжелом состоянии – 211,

в состоянии крайней степени тяжести – 86,

на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: