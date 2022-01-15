Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:04 15.01.2022

12 казахстанцев умерли от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

палата Фото: Zakon.kz
На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 55 837 человек (54 157+ и 1680 КВИ-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 15 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

Так, в стационарах лечатся 5516 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 321.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 211,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 86,

  • на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

смертность

Фото: Минздрав РК

Елена Беляева
COVID-19 Казахстан
Президент дал поручения Генпрокуратуре в связи с событиями трагического января
14.01.2022
Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы
14.01.2022
2 трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на жилье и лечение
14.01.2022
COVID-19 в Казахстане: за сутки заболел 12 381 человек
15.01.2022
Россия не будет тянуть Казахстан в Союзное государство – Лавров
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости