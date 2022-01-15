В Мельбурне арестован первая ракетка мира Новак Джокович

14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу Джоковича. И вечером того же дня состоялось заседание суда, по итогам которого дело теннисиста передали в федеральный суд Австралии.

Начало онлайн-слушаний в данном австралийском органе правосудия было запланировано на ранее утро 15 января. Но перед слушаниями его задержали и арестовали. Теперь он ждет заседания суда, которое пройдет 16 января, передает CNN.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Австралийская сторона не верит показаниям теннисиста.