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07:26 15.01.2022

В Мельбурне арестован первая ракетка мира Новак Джокович

Теннис Австралия Арест Фото: Instagram/djokernole
Сербский теннисист задержан правоохранительными органами Австралии до 16 января, когда состоится второе судебное заседание с его участием, сообщает Zakon.kz.

14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу Джоковича. И вечером того же дня состоялось заседание суда, по итогам которого дело теннисиста передали в федеральный суд Австралии.

Начало онлайн-слушаний в данном австралийском органе правосудия было запланировано на ранее утро 15 января. Но перед слушаниями его задержали и арестовали. Теперь он ждет заседания суда, которое пройдет 16 января, передает CNN.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Австралийская сторона не верит показаниям теннисиста.

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