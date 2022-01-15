Кофе, алкоголь и сладкие напитки увеличивают риск развития деменции – диетологи

Как пишет lenta.ru , биологи также рекомендуют ограничивать количество выпиваемых чашек кофе. Если в небольших количествах кофеин положительно влияет на мыслительный процесс, то чрезмерное потребление кофе снижает когнитивные функции и несет скрытую опасность.

Отмечается, что при потреблении более шести чашек в день у человека увеличивается риск развития деменции. Медики посоветовали обязательно следить и за количеством съеденных шоколадок и выпитого чая.