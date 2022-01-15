08:29 15.01.2022
Кофе, алкоголь и сладкие напитки увеличивают риск развития деменции – диетологи
Фото: pixabay
Американские специалисты предупредили, что большое количество спиртного убивает нейроны, а регулярное употребление алкоголя способно повредить мозг. Такой же эффект вызовут сладкие напитки, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru , биологи также рекомендуют ограничивать количество выпиваемых чашек кофе. Если в небольших количествах кофеин положительно влияет на мыслительный процесс, то чрезмерное потребление кофе снижает когнитивные функции и несет скрытую опасность.
Отмечается, что при потреблении более шести чашек в день у человека увеличивается риск развития деменции. Медики посоветовали обязательно следить и за количеством съеденных шоколадок и выпитого чая.
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