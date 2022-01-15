Около 2,5 тысячи участников мародерств задержаны в Алматы

Как уточняется, всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 586 сообщений. На сall-центр комендатуры пришло 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны. Информцентр комендатуры города Алматы