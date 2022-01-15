08:51 15.01.2022
Около 2,5 тысячи участников мародерств задержаны в Алматы
Фото: Zakon.kz
Комендатура города сообщила о том, что с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений, передает Zakon.kz.
Как уточняется, всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.
За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 586 сообщений. На сall-центр комендатуры пришло 93 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны. Информцентр комендатуры города Алматы