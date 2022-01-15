Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов Казахстана
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Алматинский государственный университет им. Абая (1997), экономист-финансист;
Казахская государственная юридическая академия (2001), юрист;
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2010), магистр делового администрирования.
Трудовой стаж:
налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району города Алматы (07.1997-03.1999);
налоговый инспектор отдела координации Управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по городу Алматы (03.1999-11.2001);
начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району города Алматы (11.2001-07.2006);
начальник Управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по городу Алматы (07.2006-07.2008);
заместитель начальника Налогового департамента по городу Алматы (07.2008-12.2010);
директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (12.2010-11.2012);
заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан (корпус «А») (11.2012-11.2014);
руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2018);
председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (10.2018-05.2021);
вице-министр финансов Республики Казахстан (с 05.2021).