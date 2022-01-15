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Законодательство РК
10:21 15.01.2022

Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов Казахстана

вице-министр Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Казахстана Марат Султангазиев назначен на должность первого вице-министра финансов с освобождением от ранее занимаемой должности, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Алматинский государственный университет им. Абая (1997), экономист-финансист;

  • Казахская государственная юридическая академия (2001), юрист;

  • Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2010), магистр делового администрирования.

Трудовой стаж:

  • налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району города Алматы (07.1997-03.1999);

  • налоговый инспектор отдела координации Управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по городу Алматы (03.1999-11.2001);

  • начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району города Алматы (11.2001-07.2006);

  • начальник Управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по городу Алматы (07.2006-07.2008);

  • заместитель начальника Налогового департамента по городу Алматы (07.2008-12.2010);

  • директор Департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (12.2010-11.2012);

  • заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан (корпус «А») (11.2012-11.2014);

  • руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-10.2018);

  • председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (10.2018-05.2021);

  • вице-министр финансов Республики Казахстан (с 05.2021).

Елена Беляева
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