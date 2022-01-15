Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов Казахстана

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алматинский государственный университет им. Абая (1997), экономист-финансист;

Казахская государственная юридическая академия (2001), юрист;

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2010), магистр делового администрирования.

Трудовой стаж: