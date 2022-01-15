Предполагаемых хакеров из известной группировки REvil задержали в России

Как сообщает РБК, 14 января Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о пресечении деятельности преступного сообщества, члены которого с помощью вредоносных программ похищали деньги со счетов иностранных граждан и компаний, а именно группировки REvil. В ведомстве заверили, что организация прекратила существование, а ее информационная структура была нейтрализована.

В ФСБ также проинформировали, что следственные действия прошли по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях; были установлены 14 членов группы. В ходе обысков были изъяты более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерная техника и криптокошельки, которые использовались для совершения преступлений.

Основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США. Именно они сообщили российским правоохранительным органам о лидере преступного сообщества и посягательствах на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний, в том числе путем шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование. ФСБ

REvil называют одним из старейших и самых агрессивных игроков на рынке программ-вымогателей. Ее жертвами становились такие гиганты, как один из ключевых партнеров Apple — компания Quanta Computer, крупнейший производитель мяса в мире JBS Foods, Acer, Kaseya и другие.