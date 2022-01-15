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Законодательство РК
10:58 15.01.2022

17-летнего парня подозревают в ограблении ломбарда в Алматы

кража Фото: Facebook/Канат Таймерденов
Похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли в микрорайоне Калкаман в съемном жилище подозреваемого, передает Zakon.kz.
По сообщению Управления полиции Наурызбайского района, в ограблении одного из ломбардов, расположенных по проспекту Райымбека, подозревается 17-летний юноша. Материальный ущерб, нанесенный в результате мародерства, потерпевший оценил в 2 млн тенге. Начальник Департамента полиции Канат Таймерденов

Вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование проводится по ст. 188, ч. 3 УК РК – «Кража».

Подозреваемый взят под стражу.

Елена Беляева
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