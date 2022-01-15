Фонд «Қазақстан халқына» возглавил Болат Жамишев

Фонд будет выполнять задачи по:

оказанию благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

оказанию помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

содействию в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;

поддержке семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан;

оказанию благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Фото: общественный фонд «Қазақстан халқына»

На пост председателя ОСФ «Қазақстан халқына» попечительским советом фонда предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.

Высшим органом управления ОСФ «Қазақстан халқына» является общее собрание участников фонда, контролирующим органом – попечительский совет, исполнительным органом – правление, контрольным органом – ревизионная комиссия.

Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОСФ «Қазақстан халқына».

Болат Жамишев родился в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский сельскохозяйственный институт (1981), экономист.

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Плановое регулирование использования сельскохозяйственных земель (на примере Талды-Курганской области)», (1990).

Трудовой стаж: