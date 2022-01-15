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Законодательство РК
11:25 15.01.2022

Фонд «Қазақстан халқына» возглавил Болат Жамишев

председатель фонда Фото: gov.kz
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.

Фонд будет выполнять задачи по:

  • оказанию благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта;

  • оказанию помощи пострадавшему населению Республики Казахстан при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения;

  • содействию в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;

  • поддержке семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан;

  • оказанию благотворительной помощи по иным приоритетным направлениям деятельности фонда.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

фонд

Фото: общественный фонд «Қазақстан халқына»

На пост председателя ОСФ «Қазақстан халқына» попечительским советом фонда предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.

Высшим органом управления ОСФ «Қазақстан халқына» является общее собрание участников фонда, контролирующим органом – попечительский совет, исполнительным органом – правление, контрольным органом – ревизионная комиссия.

Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет ОСФ «Қазақстан халқына».

Болат Жамишев родился в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский сельскохозяйственный институт (1981), экономист.

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Плановое регулирование использования сельскохозяйственных земель (на примере Талды-Курганской области)», (1990).

Трудовой стаж:

  • агроном совхоза (1981-1984);

  • аспирант, м. н. с., ведущий научный сотрудник, ученый секретарь КазНИИ экономики и организации агропромышленного комплекса (1984-1992);

  • референт, заместитель председателя исполкома Конгресса предпринимателей Казахстана (1992-1993);

  • заместитель директора департамента экономических исследований и прогнозов, директора центра перспективных исследований, директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (1993-1997);

  • директор Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (07.1997-11.1997);

  • вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (11.1997-03.1999);

  • вице-министр, первый вице-министр финансов Республики Казахстан (03.1999-06.2001);

  • вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (06.2001-02.2002);

  • вице-министр, первый вице-министр финансов Республики Казахстан (07.02.2002-02.2003);

  • заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (02.2003-01.2004);

  • председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций (6.01.2004-19.01.2006);

  • заместитель председателя правления, управляющий директор по проектной деятельности Евразийского банка развития (ЕАБР) (16.06.2006-13.11.2007);

  • министр финансов Республики Казахстан (с 13.11.2007).

Елена Беляева
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