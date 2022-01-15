Около 100 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане

За сутки в городе зарегистрировано шесть преступлений и 98 дорожно-транспортных происшествий. 75 человек нарушили режим ЧП, в их отношении возбуждено административное производство по ст. 476 КРК об АП.

За нарушение режима комендантского часа за сутки пресечена работа пяти субъектов предпринимательства, владельцы которых понесут строгое наказание вплоть до лишения лицензии. Согласно действующему законодательству за нарушение требований режима чрезвычайного положения ответственность ужесточена.

Выявлено три автомашины без государственных номеров, которые водворены на коммунальную стоянку.

Во время часа пик на блокпостах наблюдается скопление автотранспорта. Комендатура города рекомендует гражданам заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к принимаемым мерам.