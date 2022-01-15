Смаилов перечислил однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

Как сказано на primeminister.kz, на пост председателя ОСФ «Қазақстан халқына» учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев. В Наблюдательный совет вошли известные деятели здравоохранения и образования, а также представители общественных объединений РК.

ОСФ «Қазақстан халқына» будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.

Правительство обращается к представителям бизнеса, прежде всего крупного, с просьбой проявить социальную ответственность и помочь в финансировании фонда.