12:55 15.01.2022
Часть Экибастуза осталась без света
Фото: Zakon.kz
По имеющейся информации, все подстанции ТОО «Горэлектросеть» остались без напряжения, а электроснабжение осуществляется от сетей KEGOC, сообщает Zakon.kz.
Корреспондент Zakon.kz уточнила информацию в акимате. Там подтвердили сбой в работе электросетей, но не сообщили подробностей.
Аварийное отключение ПС 220 кВ Экбастузская АО «KEGOC» произошло 15 января в 11:40. Подача электроснабжения в город восстановлена в 12:08.
В настоящее время работа всех сетей возобновлена.