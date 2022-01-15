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12:55 15.01.2022

Часть Экибастуза осталась без света

Отключение света Фото: Zakon.kz
По имеющейся информации, все подстанции ТОО «Горэлектросеть» остались без напряжения, а электроснабжение осуществляется от сетей KEGOC, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz уточнила информацию в акимате. Там подтвердили сбой в работе электросетей, но не сообщили подробностей.

Аварийное отключение ПС 220 кВ Экбастузская АО «KEGOC» произошло 15 января в 11:40. Подача электроснабжения в город восстановлена в 12:08.

В настоящее время работа всех сетей возобновлена.

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