Часть Экибастуза осталась без света

Корреспондент Zakon.kz уточнила информацию в акимате. Там подтвердили сбой в работе электросетей, но не сообщили подробностей.

Аварийное отключение ПС 220 кВ Экбастузская АО «KEGOC» произошло 15 января в 11:40. Подача электроснабжения в город восстановлена в 12:08.

В настоящее время работа всех сетей возобновлена.