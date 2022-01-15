13:02 15.01.2022
Air Astana продолжает вывозить казахстанцев из Таиланда
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Репатриационные рейсы по маршруту Пхукет – Алматы состоятся 17 и 18 января. Регулярные рейсы начнутся 20 января, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, репатриационные рейсы по маршруту Пхукет – Алматы состоятся 17 и 18 января.
Авиакомпания свяжется с пассажирами отмененных рейсов и сообщит дату вылета.
Регулярные рейсы начнутся 20 января.
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