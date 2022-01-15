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13:02 15.01.2022

Air Astana продолжает вывозить казахстанцев из Таиланда

Самолет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Репатриационные рейсы по маршруту Пхукет – Алматы состоятся 17 и 18 января. Регулярные рейсы начнутся 20 января, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, репатриационные рейсы по маршруту Пхукет – Алматы состоятся 17 и 18 января.

Авиакомпания свяжется с пассажирами отмененных рейсов и сообщит дату вылета.

Регулярные рейсы начнутся 20 января.

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