Air Astana продолжает вывозить казахстанцев из Таиланда

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, репатриационные рейсы по маршруту Пхукет – Алматы состоятся 17 и 18 января.

Авиакомпания свяжется с пассажирами отмененных рейсов и сообщит дату вылета.

Регулярные рейсы начнутся 20 января.