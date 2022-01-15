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Законодательство РК
13:10 15.01.2022

Задержаны подозреваемые в ограблении двух оружейных магазинов в Алматы

изъятие Фото: polisia.kz
Огнестрельное оружие и специнвентарь изъяты полицейскими Алматы в ходе спецоперации, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.

При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи. Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

изъятие

Фото: polisia.kz

Елена Беляева
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