Задержаны подозреваемые в ограблении двух оружейных магазинов в Алматы

Как сообщает пресс-служба МВД РК, по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.

При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи. Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.