Вооруженные толпы народа – алматинцы рассказали об атаках на здания полиции

Люди находились в страхе и выражают благодарность властям за то, что погромы прекратились.

«Были взрывы. Конечно, человек испугается. Что тут творилось... Патроны... Начали стрелять. Было страшно».

«То, что мы пережили за эти дни, не дай Бог никому. Токаев, конечно, молодец, что вовремя это все остановил. Это мародерство и все остальное. Дай Бог, чтобы наш город привели в порядок».

«4, 5 числа было жутковато. Приходили толпы народа, вооруженные, и штурмовали РОВД. Находясь в 50 м, было страшно. Спасибо полицейским. Они отстояли».