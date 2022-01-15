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14:03 15.01.2022

Вооруженные толпы народа – алматинцы рассказали об атаках на здания полиции

Алматы Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции Алматы записала на видео переживания горожан, которые стали свидетелями атак на полицейские подразделения, передает Zakon.kz.

Люди находились в страхе и выражают благодарность властям за то, что погромы прекратились.

«Были взрывы. Конечно, человек испугается. Что тут творилось... Патроны... Начали стрелять. Было страшно».

«То, что мы пережили за эти дни, не дай Бог никому. Токаев, конечно, молодец, что вовремя это все остановил. Это мародерство и все остальное. Дай Бог, чтобы наш город привели в порядок».

«4, 5 числа было жутковато. Приходили толпы народа, вооруженные, и штурмовали РОВД. Находясь в 50 м, было страшно. Спасибо полицейским. Они отстояли».

Елена Беляева
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