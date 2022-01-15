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14:08 15.01.2022

В пяти областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

дорога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В регионах метель, гололед, ветер местами 15-20 м/с и ограниченная видимость, передает Zakon.kz.

По данным АО «НК «Казавтожол», в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в пяти регионах: Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения.Пресс-служба МЧС РК
Елена Беляева
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