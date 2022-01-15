Метрополитен Алматы возобновит работу с 17 января

Интервал движения поездов составит 10 минут в часы пик и 13 минут – в остальное время. О дальнейших изменениях в графике работы метро будет сообщено дополнительно. Управление городской мобильности

Также с 17 января общественный транспорт, в том числе троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21:00. Таким образом, график работы городских маршрутов – с 08:00 до 21:00, пригородных – с 09:00 до 21:00.