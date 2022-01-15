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14:27 15.01.2022

Метрополитен Алматы возобновит работу с 17 января

эскалатор Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Метро будет работать с 07:00 до 21:00, передает Zakon.kz.
Интервал движения поездов составит 10 минут в часы пик и 13 минут – в остальное время. О дальнейших изменениях в графике работы метро будет сообщено дополнительно. Управление городской мобильности

Также с 17 января общественный транспорт, в том числе троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21:00. Таким образом, график работы городских маршрутов – с 08:00 до 21:00, пригородных – с 09:00 до 21:00.

Елена Беляева
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