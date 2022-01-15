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15:22 15.01.2022

В связи с непогодой выезд из Нур-Султана ограничили в четырех направлениях

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Из-за плохой видимости выезд ограничили в направлениях Караганды, Кокшетау, Костаная и Павлодара, передает Zakon.kz.

Столичная комендатура обратилась к жителям с просьбой не искать объездные маршруты по указанным направлениям, потому что они занесены снегом и не обеспечивают безопасность.

Также в ведомстве попросили горожан продумывать заранее свое движение по городским магистралям, избегать резких перестроений и торможений, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Обращаясь к пешеходам, просим быть бдительными и переходить проезжую часть только в установленных местах.Пресс-служба Комендатуры Нур-Султана

В столице с утра зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий.

Стражи порядка принимают все необходимые меры, максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности горожан в период режима чрезвычайного положения.

Комендатура города призывает не нарушать установленный режим комендантского часа и напоминает о том, что любые противоправные действия будут пресекаться.

Ирина Мишура
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