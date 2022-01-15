В связи с непогодой выезд из Нур-Султана ограничили в четырех направлениях

Столичная комендатура обратилась к жителям с просьбой не искать объездные маршруты по указанным направлениям, потому что они занесены снегом и не обеспечивают безопасность.

Также в ведомстве попросили горожан продумывать заранее свое движение по городским магистралям, избегать резких перестроений и торможений, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Обращаясь к пешеходам, просим быть бдительными и переходить проезжую часть только в установленных местах. Пресс-служба Комендатуры Нур-Султана

В столице с утра зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий.

Стражи порядка принимают все необходимые меры, максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности горожан в период режима чрезвычайного положения.

Комендатура города призывает не нарушать установленный режим комендантского часа и напоминает о том, что любые противоправные действия будут пресекаться.