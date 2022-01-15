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17:26 15.01.2022

Названа предварительная сумма ущерба, нанесенного МСБ в Алматы

Ущерб МСБ Фото: Zakon.kz
В Алматы начата работа по возмещению ущерба пострадавшему во время беспорядков малому и среднему бизнесу, сообщает Zakon.kz.

Организована работа по возмещению нанесенного в ходе террористических действий ущерба малому и среднему бизнесу, ликвидации последствий и скорейшему восстановлению жизнедеятельности города.

На базе Общественной приемной Open Almaty создана горячая линия по вопросам возмещения ущерба пострадавшим от беспорядков предпринимателям МСБ:

1308 (для мобильных телефонов) и +7 (727) 338 33 88.

Правительственной комиссией разрабатывается механизм возмещения ущерба малому и среднему бизнесу, который на сегодня находится на этапе согласования с центральными госорганами и в ближайшее время будет опубликован.

На 14 января 2022 года предварительная общая сумма ущерба оценена в более 128 млрд тенге (~128,6 млрд). Так, потери бизнеса составляют 86 млрд тенге, потери административных зданий – 22,6 млрд тенге.

Кроме того, потери движимого имущества в количестве 223 единиц техники оцениваются в 1,9 млрд тенге (по частным автомобилям проводится оценка), потери станции велопрокатов Almaty Bike составили 376,5 млн тенге. Потери материально-технической базы – 16,7 млрд тенге. Компенсационная выплата пострадавшим сотрудникам – 490 млн тенге.

Константин Вноровский
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