Kaspi.kz передаст 10 миллиардов тенге в фонд «Қазақстан халқына»

Средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Планируется, что благодаря фонду будет оказываться помощь пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП. Также фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.