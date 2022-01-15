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18:15 15.01.2022

Kaspi.kz передаст 10 миллиардов тенге в фонд «Қазақстан халқына»

Kaspi.kz, фонд «Қазақстан халқына» Фото: pixabay
На заседании Мажилиса глава государства поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». Kaspi.kz и сооснователи компании Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе передадут фонду 10 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Средства, перечисленные в фонд, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Планируется, что благодаря фонду будет оказываться помощь пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП. Также фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.

Айсулу Омарова
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