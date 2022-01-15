20:39 15.01.2022
КНБ: В регионах Казахстана продолжается антитеррористическая операция
Фото: пресс-служба КНБ РК
По информации Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, «желтый» уровень установлен:
в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;
в Павлодарской области на 10 суток;
в Акмолинской области до особого распоряжения.
С 14 января 2022 года умеренный «желтый» уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.
Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января 2022 года в городе Нур-Султане и с 14 января в городе Шымкенте, сроком на 14 суток.
Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы.
Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. Пресс-служба КНБ РК
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