КНБ: В регионах Казахстана продолжается антитеррористическая операция

По информации Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, «желтый» уровень установлен:

в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;

в Павлодарской области на 10 суток;

в Акмолинской области до особого распоряжения.

С 14 января 2022 года умеренный «желтый» уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.

Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января 2022 года в городе Нур-Султане и с 14 января в городе Шымкенте, сроком на 14 суток.

Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы.

Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. Пресс-служба КНБ РК