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Законодательство РК
20:39 15.01.2022

КНБ: В регионах Казахстана продолжается антитеррористическая операция

Уровни террористической опасности Фото: пресс-служба КНБ РК
Определен уровень террористической опасности в нескольких регионах страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, «желтый» уровень установлен:

  • в Северо-Казахстанской области и городе Балхаше Карагандинской области сроком на 14 суток;

  • в Павлодарской области на 10 суток;

  • в Акмолинской области до особого распоряжения.

С 14 января 2022 года умеренный «желтый» уровень террористической опасности введен в Западно-Казахстанской области на 14 суток.

Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности введен с 13 января 2022 года в городе Нур-Султане и с 14 января в городе Шымкенте, сроком на 14 суток.

Критический «красный» уровень сохраняется в Жамбылской, Алматинской областях и городе Алматы.

Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям. Пресс-служба КНБ РК

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