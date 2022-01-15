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13:32 15.01.2022

Токаев провел совещание с руководством силовых структур

здание Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в мероприятии приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации президента и Аппарата Совета безопасности.

Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях.

Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.

Елена Беляева
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