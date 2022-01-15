Возбуждено 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане

К этому часу следственные группы возбудили и расследуют 546 уголовных дел, из них по факту терроризма 44, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по факту убийства.

В СИЗО доставлены 672 подозреваемых, из них с санкции суда 446 задержаны.

После проверки документов и в связи с отсутствием основания для задержания более 100 человек освободили.