21:26 15.01.2022
Возбуждено 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.
К этому часу следственные группы возбудили и расследуют 546 уголовных дел, из них по факту терроризма 44, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по факту убийства.
В СИЗО доставлены 672 подозреваемых, из них с санкции суда 446 задержаны.
После проверки документов и в связи с отсутствием основания для задержания более 100 человек освободили.
На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка. Если граждане считают, что их права нарушены, просим обращаться в колл-центр «115». Начальник службы уголовного преследования ГП РК Серик Шалабаев