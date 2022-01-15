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21:26 15.01.2022

Возбуждено 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане

Беспорядки 2022 Фото: Zakon.kz
Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

К этому часу следственные группы возбудили и расследуют 546 уголовных дел, из них по факту терроризма 44, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по факту убийства.

В СИЗО доставлены 672 подозреваемых, из них с санкции суда 446 задержаны.

После проверки документов и в связи с отсутствием основания для задержания более 100 человек освободили.

На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка. Если граждане считают, что их права нарушены, просим обращаться в колл-центр «115». Начальник службы уголовного преследования ГП РК Серик Шалабаев
Константин Вноровский
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