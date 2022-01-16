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Законодательство РК
01:25 16.01.2022

Восемь человек погибли в ДТП в Кызылординской области

ДТП со смертельным в Кызылординской области Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 15 января на 1397 километре трассы «Шымкент – Самара» в районе населенного пункта Аралкум Аральского района, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП погибли восемь человек. Устанавливаются подробности произошедшего.

Пока лишь известно, что назначены соответствующие судебные экспертизы.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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