YouTube тестирует функцию «умной» загрузки видео

Функция анализирует активность пользователя и раз в неделю автоматически загружает 20 видеороликов, которые будут доступны во вкладке «Библиотека», передает 9to5Google.

«Умная загрузка» дает возможность автоматически загружать видеоролики, когда устройство под управлением Android подключено к Wi-Fi.

Функция работает в тестовом режиме. Google исследует возможности и реакцию пользователей на небольшой аудитории. Доступ к ней получили преимущественно пользователи из Европы. Кроме того, для работы требуется свежая версия ОС — Android 12.