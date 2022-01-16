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01:42 16.01.2022

YouTube тестирует функцию «умной» загрузки видео

Тестирование умной загрузки Android Фото: pixabay
Сервис YouTube запустил бета-тестирование функции «умное скачивание» в мобильном приложении на Android, сообщает Zakon.kz.

Функция анализирует активность пользователя и раз в неделю автоматически загружает 20 видеороликов, которые будут доступны во вкладке «Библиотека», передает 9to5Google.

«Умная загрузка» дает возможность автоматически загружать видеоролики, когда устройство под управлением Android подключено к Wi-Fi.

Функция работает в тестовом режиме. Google исследует возможности и реакцию пользователей на небольшой аудитории. Доступ к ней получили преимущественно пользователи из Европы. Кроме того, для работы требуется свежая версия ОС — Android 12.

Константин Вноровский
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