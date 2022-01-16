COVID-19 в Казахстане: за сутки заболели 13 523 человека

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 случая заболевания COVID-19, из них: