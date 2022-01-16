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08:00 16.01.2022

COVID-19 в Казахстане: за сутки заболели 13 523 человека

исследование Фото: biosafety.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 1142 заболевших больше, чем днем ранее. Больше всего заражений зафиксировали в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 5 826,

  • в Алматы – 1 798,

  • в Шымкенте – 435,

  • в Акмолинской области –347,

  • в Актюбинской области – 229,

  • в Алматинской области – 418,

  • в Атырауской области – 598,

  • в ВКО – 217,

  • в Жамбылской области – 234,

  • в ЗКО – 345,

  • в Карагандинской области – 1 793,

  • в Костанайской области – 179,

  • в Кызылординской области – 343,

  • в Мангистауской области – 232,

  • в Павлодарской области – 320,

  • в СКО – 78,

  • в Туркестанской области – 131.

Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев.

1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 319,

  • в Алматы – 467,

  • в Шымкенте – 38,

  • в Акмолинской области – 40,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 33,

  • в Атырауской области – 48,

  • в ВКО – 90,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 156,

  • в Костанайской области – 9,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 45,

  • в Павлодарской области – 58,

  • в СКО – 310,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 970 783 человека.

Елена Беляева
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