COVID-19 в Казахстане: за сутки заболели 13 523 человека
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 5 826,
в Алматы – 1 798,
в Шымкенте – 435,
в Акмолинской области –347,
в Актюбинской области – 229,
в Алматинской области – 418,
в Атырауской области – 598,
в ВКО – 217,
в Жамбылской области – 234,
в ЗКО – 345,
в Карагандинской области – 1 793,
в Костанайской области – 179,
в Кызылординской области – 343,
в Мангистауской области – 232,
в Павлодарской области – 320,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 131.
1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 319,
в Алматы – 467,
в Шымкенте – 38,
в Акмолинской области – 40,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 33,
в Атырауской области – 48,
в ВКО – 90,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 156,
в Костанайской области – 9,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 45,
в Павлодарской области – 58,
в СКО – 310,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 970 783 человека.