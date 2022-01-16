09:35 16.01.2022
Пять казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 67 700 человек (66 048+ и 1 652 КВИ-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 16 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
Так, в стационарах лечатся 6186 пациентов, на амбулаторном уровне – 61 514. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 253 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 78,
на аппарате ИВЛ – 44.
Фото: Минздрав РК