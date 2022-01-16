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09:35 16.01.2022

Пять казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

ИВЛ Фото: Zakon.kz
На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 67 700 человек (66 048+ и 1 652 КВИ-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 16 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

Так, в стационарах лечатся 6186 пациентов, на амбулаторном уровне – 61 514. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 253 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 78,

  • на аппарате ИВЛ – 44.

статистика

Фото: Минздрав РК

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