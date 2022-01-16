Пять казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 16 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

Так, в стационарах лечатся 6186 пациентов, на амбулаторном уровне – 61 514. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: