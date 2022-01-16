У пациентов с COVID-19 могут появляться синяки на теле – врач

Как пишет lenta.ru, антикоагулянты назначают для разжижения крови, так как коронавирус часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости.

При появлении гематом следует сразу же обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал свои назначения.

Кроме того, врач отметил, что в целом появление синяков, которые нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывает на проблемы с кровообращением, необязательно связанные с коронавирусом. По его словам, это очень грозный признак, который может свидетельствовать о серьезном заболевании.