07:14 16.01.2022
У пациентов с COVID-19 могут появляться синяки на теле – врач
Фото: Zakon.kz
Российский врач-гематолог Павел Трахтман рассказал о том, что иногда антикоагулянтная терапия может оказаться чрезмерной и спровоцировать появление гематом или синяков, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, антикоагулянты назначают для разжижения крови, так как коронавирус часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости.
При появлении гематом следует сразу же обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал свои назначения.
Кроме того, врач отметил, что в целом появление синяков, которые нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывает на проблемы с кровообращением, необязательно связанные с коронавирусом. По его словам, это очень грозный признак, который может свидетельствовать о серьезном заболевании.