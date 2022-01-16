Мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе

Как сообщает ТАСС, освобожденный не пострадал и не нуждается в медпомощи. Сотрудники Федерального бюро расследований продолжают переговоры с подозреваемым. Мужчина утверждает, что у него есть взрывные устройства.

Предположительно в здании остаются еще трое заложников, среди которых раввин. С момента захвата заложников прошло более шести часов.

Американские СМИ пишут, что подозреваемый является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РК).

Спецслужбы выясняют личность подозреваемого.