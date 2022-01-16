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08:24 16.01.2022

Ученые перечислили главные причины развития синдрома хронической усталости

улица Фото: pixabay
Австралийские специалисты провели исследование, благодаря которому выяснили, что основной причиной развития недуга является увеличенный уровень однонуклеотидных полиморфизмов, образующийся при точечных мутациях, передает Zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, синдром хронической усталости может развиться из-за сбоев в работе мозга.

Синдром включили в Международную классификацию болезней. Неофициально его называют «бичом XXI века». Наличие недуга проявляется в виде бессонницы, усталости, головных болей и частых спазмов.

Елена Беляева
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