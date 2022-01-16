Ученые перечислили главные причины развития синдрома хронической усталости

Как сообщает ren.tv, синдром хронической усталости может развиться из-за сбоев в работе мозга.

Синдром включили в Международную классификацию болезней. Неофициально его называют «бичом XXI века». Наличие недуга проявляется в виде бессонницы, усталости, головных болей и частых спазмов.