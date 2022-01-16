08:24 16.01.2022
Ученые перечислили главные причины развития синдрома хронической усталости
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Австралийские специалисты провели исследование, благодаря которому выяснили, что основной причиной развития недуга является увеличенный уровень однонуклеотидных полиморфизмов, образующийся при точечных мутациях, передает Zakon.kz.
Как сообщает ren.tv, синдром хронической усталости может развиться из-за сбоев в работе мозга.
Синдром включили в Международную классификацию болезней. Неофициально его называют «бичом XXI века». Наличие недуга проявляется в виде бессонницы, усталости, головных болей и частых спазмов.