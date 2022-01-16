Спутники засняли момент извержения вулкана в Королевстве Тонга

Извержение привело к удару волн высотой более метра на побережье островного государства Тонга, вблизи которого располагается вулкан.

После образовалась угроза цунами высотой до трех метров. Как пишут РИА Новости, в восьми префектурах Японии из-за этого вынесено предписание об эвакуации 230 тыс. человек.

Отмечается, что предупреждение действует для жителей префектур Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Жителей прибрежных регионов просят укрыться к эвакуационных центрах.