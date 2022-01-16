Избран Попечительский совет фонда «Қазақстан Халқына»
На пост председателя Попечительского совета ОФ «Қазақстан Халқына» избран Юрий Пя.
Состав попечительского совета:
Юрий Пя – председатель КФ «University Medical Center», председатель Попечительского совета;
Аружан Саин – уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие»;
Бахыт Байгалиева – председатель, учредитель ОЮЛ «Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями»;
Саида Таукелева – руководитель, учредитель РОО «Общественный контроль и мониторинг»;
Эльмира Алиева – председатель ОФ «Help Today»;
Лаззат Чинкисбаева – исполнительный директор ОО «Менің Атамекенім»;
Владислав Трифонов – ОО «Жизнь без границ»;
Ирина Смирнова – депутат Мажилиса Парламента РК, общественный деятель;
Роза Сулейменова – генеральный директор ТОО «САТР»;
Алмаз Ержан – общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;
Ораз Жандосов –директор Центра экономического анализа «Ракурс», экономист;
Олжас Худайбергенов – старший партнер консалтинговой компании «Center for strategic initiatives»;
Арманжан Байтасов – владелец Tan Media Group, меценат;
Каирбек Сулейменов – председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».
Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет отвечает за определение основных направлений деятельности фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции.
Общественный фонд «Қазақстан Халқына» создан по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.