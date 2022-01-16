Избран Попечительский совет фонда «Қазақстан Халқына»

На пост председателя Попечительского совета ОФ «Қазақстан Халқына» избран Юрий Пя.

Состав попечительского совета:

Юрий Пя – председатель КФ «University Medical Center», председатель Попечительского совета;

Аружан Саин – уполномоченный по правам ребенка в РК, директор благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие»;

Бахыт Байгалиева – председатель, учредитель ОЮЛ «Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями»;

Саида Таукелева – руководитель, учредитель РОО «Общественный контроль и мониторинг»;

Эльмира Алиева – председатель ОФ «Help Today»;

Лаззат Чинкисбаева – исполнительный директор ОО «Менің Атамекенім»;

Владислав Трифонов – ОО «Жизнь без границ»;

Ирина Смирнова – депутат Мажилиса Парламента РК, общественный деятель;

Роза Сулейменова – генеральный директор ТОО «САТР»;

Алмаз Ержан – общественный деятель, защитник прав людей с ограниченными возможностями;

Ораз Жандосов –директор Центра экономического анализа «Ракурс», экономист;

Олжас Худайбергенов – старший партнер консалтинговой компании «Center for strategic initiatives»;

Арманжан Байтасов – владелец Tan Media Group, меценат;

Каирбек Сулейменов – председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Совет отвечает за определение основных направлений деятельности фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции.