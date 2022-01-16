На горнолыжном курорте в Сочи погиб сноубордист

Как пишет «Комсомольская правда», во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Самостоятельно он выбраться не смог. Подошедшие на помощь очевидцы попытались его реанимировать, но им это не удалось.

В настоящее время по факту гибели сноубордиста следственный отдел СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.