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Законодательство РК
12:20 16.01.2022

На горнолыжном курорте в Сочи погиб сноубордист

горы Фото: pixabay
Погибший 34-летний мужчина был фрирайдером, катался вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии, передает Zakon.kz.

Как пишет «Комсомольская правда», во время прохождения трассы G в горно-туристическом комплексе «Лаура» сноубордист упал в сугроб головой вниз. Самостоятельно он выбраться не смог. Подошедшие на помощь очевидцы попытались его реанимировать, но им это не удалось.

В настоящее время по факту гибели сноубордиста следственный отдел СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Елена Беляева
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