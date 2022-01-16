Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии

Как пишет ТАСС, решение озвучил во время заседания судья Джеймс Олсоп.

В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Австралийская сторона не верит показаниям теннисиста.