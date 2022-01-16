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Законодательство РК
13:12 16.01.2022

Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии

тенничист Фото: Instagram/djokernole
Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского спортсмена, который пытался оспорить решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, решение озвучил во время заседания судья Джеймс Олсоп.

В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Австралийская сторона не верит показаниям теннисиста.

Елена Беляева
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