13:12 16.01.2022
Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии
Фото: Instagram/djokernole
Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского спортсмена, который пытался оспорить решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, решение озвучил во время заседания судья Джеймс Олсоп.
В соответствии с решением суда спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.
Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Австралийская сторона не верит показаниям теннисиста.