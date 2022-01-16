Новак Джокович сделал официальное заявление после суда

Ходатайство адвокатов Джоковича отклонено федеральным судом, серб проиграл дело, его ждет депортация.

Я хотел бы сделать краткое заявление по итогам сегодняшнего судебного заседания. Сейчас мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии помимо этого. Я крайне разочарован решением об отклонении заявления о судебном пересмотре решения об аннулировании моей визы, что означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open по теннису. Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии. Новак Джокович

Скандальное дело сербского теннисиста было рассмотрено полным составом судей в количестве трех человек. Претензии к Новаку возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, официальным лицам турнира, персоналу, волонтерам и болельщикам всего лучшего на турнире. Наконец, я хотел бы поблагодарить мою семью, друзей, команду, сторонников, фанатов и моих соотечественников-сербов за вашу постоянную поддержку. Вы все были для меня большим источником силы. Новак Джокович

Вместо Новака Джоковича в основной сетке турнира сыграет лаки-лузер – представитель Италии Сальваторе Карузо. Первый день основной сетки на Открытом чемпионате Австралии назначен на 17 января.