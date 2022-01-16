В Палате предпринимателей Алматы рассказали о правилах возмещения ущерба объектам МСБ

Кошмамбетов отметил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае на основании итогов рассмотрения созданных комиссий. Уже разрабатываются правительственные правила.

По словам спикера, получить свидетельство о форс-мажорных обстоятельствах можно, обратившись в Палату предпринимателей города.

Относительно отсрочек по кредитам и налоговым платежам Кошмамбетов пояснил, что вопрос в настоящее время рассматривается на уровне правительства.

Кроме того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приказом от 10 января 2022 года утвердило меры поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Согласно документу, кредитные организации приостанавливают выплаты по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа или микрокредита заемщика при наличии объективных причин ухудшения его финансового состояния или нанесенного ущерба в период ЧП. Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов

На вопрос, можно ли предпринимателям включить в сумму ущерба расходы по зарплате сотрудникам во время простоя объекта, спикер отметил, что данная статья расходов не может быть засчитана в качестве ущерба, как и потери в связи с простоем бизнеса, например, за скоропортящиеся продукты и расходы на аренду.

Для урегулирования споров по вопросам арендной платы предпринимателям рекомендуется самостоятельно обратиться с заявлением в районную комиссию, которая после определения ущерба примет решение и выдаст заключение.