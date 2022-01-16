13:32 16.01.2022
Крупный пожар произошел в гостиничном комплексе в Павлодарской области
Фото: Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В гостиничном комплексе «Щербет» в Павлодарской области полностью выгорели деревянные конструкции кровли двухэтажного кирпичного здания, передает Zakon.kz.
16 января 2022 года в 09:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Павлодар, Северная промзона, 600. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. На месте пожара развертывался штаб. Пожар ликвидирован в 10:53. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В отношения владельца составлен административный протокол по ст. 410, ч. 1 «Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности».
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Причина – короткое замыкание электропроводки.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Ущерб устанавливается.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
На месте пожара работали 35 сотрудников и 10 единиц техники ДЧС региона, ЦМК.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области