В гостиничном комплексе в Атырау вспыхнул пожар
Фото: pixabay
В одной из гостиничных комплексов города Атырау загорелись масленые отложения на кухне, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь распространился на площади 1 кв. м.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прицеп грузовой машины вспыхнул на трассе Алматы – Хоргос.
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