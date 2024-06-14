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Законодательство РК

В гостиничном комплексе в Атырау вспыхнул пожар

пожар в гостинице, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 01:08 Фото: pixabay
В одной из гостиничных комплексов города Атырау загорелись масленые отложения на кухне, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь распространился на площади 1 кв. м.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина устанавливается", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что прицеп грузовой машины вспыхнул на трассе Алматы – Хоргос.

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