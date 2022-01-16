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Законодательство РК
13:58 16.01.2022

17 жалоб на действия полицейских поступило на телефон доверия МВД

МВД Фото: Zakon.kz
В пресс-службе МВД РК сообщили, что из 57 звонков 40 были консультативного характера – по вопросам миграции, документирования населения, регистрации и перерегистрации транспортных средств, начисления штрафов, страховки и так далее, передает Zakon.kz.

По всем поступившим обращениям, требующим разбирательств, проводятся проверки (зарегистрировано в КУИ восемь обращений и по четырем назначены служебные расследования) и даны исчерпывающие разъяснения адресатам.

К примеру, 15 января поступило обращение представителя РОО «Әділдік жолы» А. Пшенова, который просил узнать судьбу гражданина О., 2001 года рождения, задержанного в Семее. При проверке данного обращения установлено, что гражданин О. в порядке ст. 128 и ст. 131 УПК РК задержан в рамках досудебного расследования по ст. 269 ч. 3 «Нападение на здание и сооружение» и ст. 272 ч. 2 УК РК «Массовые беспорядки».

9 января судом города Семея в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Аналогично в ходе мониторинга социальных сетей в Instagram на странице Di Seisen размещен пост, в котором указано, что ей написал отец парня, задержанного по подозрению в причастности к участию в митингах и беспорядках в Алматы. Сын, находясь в ИВС ДП города Алматы, был подвергнут избиению.

По данному сообщению подразделением собственной безопасности инициирована проверка, в ходе которой были установлены анкетные данные потерпевшего и его отца, однако на предложение подать заявление на действия сотрудников полиции последние отказались.

Мы заинтересованы в тесном контакте с населением, что также позволяет нам делать выводы и не допускать нарушений со стороны личного состава ОВД впредь. Департамент собственной безопасности МВД РК
Елена Беляева
МВД РК
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