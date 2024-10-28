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Законодательство РК

МВД будет оказывать новую госуслугу по выдаче справок

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:02 Фото: polisia.kz
МВД РК подготовило дополнение в правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения РК, сообщает Zakon.kz.

Так, документ дополнен правилами оказания государственной услуги "Выдача информации о наличии (отсутствии) регистрации по месту жительства".

Госуслуга оказывается бесплатно. Для ее получения физические лица обращаются на портал электронного правительства.

При обращении на портал необходимо авторизоваться по ИИН и паролю, выбрать услугу и сформировать данные запроса, выбрать ЭЦП, а затем подписать запрос посредством ЭЦП.

Уведомление-отчет о принятии запроса и результат оказания государственной услуги в электронном виде направляется в "личный кабинет" заявителя.

В случае выявления некорректных сведений заявитель может обратиться в сервис корректировки адресных сведений на портале.

Основания для отказа в оказании государственной услуги:

  • установление недостоверности документов, представленных заявителем или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;
  • отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Вместе с тем правила оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" дополнены нормой о том, что дактилоскопическая регистрация  проводится с согласия услугополучателя. В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации сотрудник переходит к регистрации электронного формуляра в РП ДРН.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят правила переселения внутренних мигрантов и кандасов.

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