МВД будет оказывать новую госуслугу по выдаче справок
Так, документ дополнен правилами оказания государственной услуги "Выдача информации о наличии (отсутствии) регистрации по месту жительства".
Госуслуга оказывается бесплатно. Для ее получения физические лица обращаются на портал электронного правительства.
При обращении на портал необходимо авторизоваться по ИИН и паролю, выбрать услугу и сформировать данные запроса, выбрать ЭЦП, а затем подписать запрос посредством ЭЦП.
Уведомление-отчет о принятии запроса и результат оказания государственной услуги в электронном виде направляется в "личный кабинет" заявителя.
В случае выявления некорректных сведений заявитель может обратиться в сервис корректировки адресных сведений на портале.
Основания для отказа в оказании государственной услуги:
- установление недостоверности документов, представленных заявителем или данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;
- отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
Вместе с тем правила оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" дополнены нормой о том, что дактилоскопическая регистрация проводится с согласия услугополучателя. В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации сотрудник переходит к регистрации электронного формуляра в РП ДРН.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят правила переселения внутренних мигрантов и кандасов.