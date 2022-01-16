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Законодательство РК
15:02 16.01.2022

В шести областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

большегрузы Фото: скриншот
В регионах ожидаются метель, снег, гололед и ветер 15-20 м/с, передает Zakon.kz.
По данным АО «НК «Казавтожол», в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Как уточняется, оперативным штабом МЧС налажено межведомственное взаимодействие с дорожными службами, МВД, Казгидрометом и местными исполнительными органами.

На закрытых участках дорог задействована снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских. Подготовлены пункты обогрева, по мере накопления техники осуществляется поэтапный пропуск автоколонн в сопровождении сотрудников полиции и дорожных служб.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Пресс-служба МЧС РК
Елена Беляева
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