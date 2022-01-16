15:02 16.01.2022
В шести областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
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По данным АО «НК «Казавтожол», в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали
Как уточняется, оперативным штабом МЧС налажено межведомственное взаимодействие с дорожными службами, МВД, Казгидрометом и местными исполнительными органами.
На закрытых участках дорог задействована снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских. Подготовлены пункты обогрева, по мере накопления техники осуществляется поэтапный пропуск автоколонн в сопровождении сотрудников полиции и дорожных служб.
Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Пресс-служба МЧС РК