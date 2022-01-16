В шести областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

По данным АО «НК «Казавтожол», в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Как уточняется, оперативным штабом МЧС налажено межведомственное взаимодействие с дорожными службами, МВД, Казгидрометом и местными исполнительными органами.

На закрытых участках дорог задействована снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских. Подготовлены пункты обогрева, по мере накопления техники осуществляется поэтапный пропуск автоколонн в сопровождении сотрудников полиции и дорожных служб.