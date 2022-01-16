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15:49 16.01.2022

Теннисист Григорий Ломакин выиграл первый титул ITF в 2022 году

теннисист Фото: olympic.kz
В парном разряде казахстанский спортсмен выступал вместе с представителем Тайваня Рэйем Хо, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в финале Ломакину и Хо достались в соперники первые сеянные соревнования -  Бенджамин Лок из Зимбабве и поляк Даниэль Михальски. 

Поединок был абсолютно равный. На тай-брейках первого и второго сетов сильнее оказались Григорий и Рэй - 7:6, 7:6.

Для казахстанца эта победа стала 15-й в серии ITF в карьере и первой в этом году.

Елена Беляева
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