Теннисист Григорий Ломакин выиграл первый титул ITF в 2022 году

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в финале Ломакину и Хо достались в соперники первые сеянные соревнования - Бенджамин Лок из Зимбабве и поляк Даниэль Михальски.

Поединок был абсолютно равный. На тай-брейках первого и второго сетов сильнее оказались Григорий и Рэй - 7:6, 7:6.

Для казахстанца эта победа стала 15-й в серии ITF в карьере и первой в этом году.