15:49 16.01.2022
Теннисист Григорий Ломакин выиграл первый титул ITF в 2022 году
Фото: olympic.kz
В парном разряде казахстанский спортсмен выступал вместе с представителем Тайваня Рэйем Хо, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в финале Ломакину и Хо достались в соперники первые сеянные соревнования - Бенджамин Лок из Зимбабве и поляк Даниэль Михальски.
Поединок был абсолютно равный. На тай-брейках первого и второго сетов сильнее оказались Григорий и Рэй - 7:6, 7:6.
Для казахстанца эта победа стала 15-й в серии ITF в карьере и первой в этом году.