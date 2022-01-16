Начальник ДП Алматы рассказал, как митинги переросли в террористические атаки

3 января в городе начались незаконные шествия в поддержку митингов на западе Казахстана. По словам начальника алматинской полиции, в различных частях города собрались до 2 тыс. человек, грубых нарушений зафиксировано не было.

4 января около 2 тыс. митингующих собрались возле Ледового дворца «Алматы Арена». В то же время прошла незаконная акция, участники которой перекрыли движение по Восточной объездной дороге. Общее количество собравшихся в различных частях города доходило до 5 тыс. человек. С ними вели разъяснительную работу.

Полицейские работали по ранее выработанному алгоритму обеспечения охраны общественного порядка при проведении мирных собраний и не были вооружены. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

Количество участников протестных акций стало возрастать. Они предпринимали попытки перекрытия нескольких крупных улиц города. В тот момент, по словам начальника алматинской полиции, к митингующим присоединились террористы, радикалы-экстремисты и криминалитет. Они призывали толпу нападать на силовиков и захватывать административные здания.

Все их действия носили четкий и слаженный характер. На места сборов организованно подвозили палки, биты, брусчатки, камни, бензин в бутылках и алкоголь. В центре города на улице Толе би стали разбирать тротуарную плитку. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

По тревоге был поднят весь личный состав гарнизона, вступил в силу специальный оперативный план. Усилили охрану стратегических объектов, выставили дополнительные наряды полиции и нацгвардейцев.

По словам начальника ДП Алматы, террористы одновременно в разных частях города стали нападать на патрульные наряды. Их действия были организованны, ими управляли руководители групп.